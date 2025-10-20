Работники банка "Апоалим" будут бастовать во второй половине дня

Рабочий комитет банка "Апоалим" объявил забастовочные санкции, в рамках которых в понедельник, 20 октября, отделения банка прекратят работу в 13:00.

Забастовка касается всех отделений, консультационных центров и телефонного центра обслуживания.

Если не будет достигнут прогресс на переговорах с руководством банка, во вторник будут предприняты дополнительные забастовочные меры.

Причиной трудового конфликта является план оптимизации работы банка на 2025-2028 годы, о котором объявил генеральный директор банка Ядин Антаби в декабре 2024 года, через несколько месяцев после вступления в должность. В рамках этого плана банк намерен сократить 770 ставок, около 10% от общего штата.

Рабком банка возражает против плана, утверждая, что он увеличит нагрузку на работников и ухудшит обслуживание клиентов. Рабком также ссылается на рекордные прибыли банка, утверждая, что план нецелесообразен.

В ходе переговоров рабком потребовал, чтобы руководство разъяснило, как оно намерено снизить нагрузку на работников, и дало обязательство, что увольнение работников будет происходить только добровольно, но переговоры в настоящее время зашли в тупик.