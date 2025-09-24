x
24 сентября 2025
24 сентября 2025
24 сентября 2025
24 сентября 2025
Экономика

25 сентября во всех отделениях банка "Апоалим" пройдет однодневная забастовка

Забастовка
время публикации: 24 сентября 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 20:49
25 сентября во всех отделениях банка "Апоалим" пройдет однодневная забастовка
Miriam Alster/ FLASH90

Рабочий комитет сотрудников банка "Апоалим" объявил о проведении 25 сентября однодневной предупредительной забастовки во всех 180 отделениях по всему Израилю. В этот день не будет вестись прием посетителей, а также не будут работать специализированные консультационные центры и колл-центры.

2 сентября Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистрадрут" уведомила руководство банка "Апоалим" о состоянии трудового конфликта. Рабочий комитет, представляющий около восьми тысяч сотрудников банка, протестует против односторонних мер по сокращению штата и масштабных организационных изменений, которые продвигает руководство "Апоалим". Рабочий комитет заявляет, что сокращения происходят в то время, когда в 2024 году прибыль банка составила около девяти миллиардов шекелей.

