25 сентября во всех отделениях банка "Апоалим" пройдет однодневная забастовка

Рабочий комитет сотрудников банка "Апоалим" объявил о проведении 25 сентября однодневной предупредительной забастовки во всех 180 отделениях по всему Израилю. В этот день не будет вестись прием посетителей, а также не будут работать специализированные консультационные центры и колл-центры.

2 сентября Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистрадрут" уведомила руководство банка "Апоалим" о состоянии трудового конфликта. Рабочий комитет, представляющий около восьми тысяч сотрудников банка, протестует против односторонних мер по сокращению штата и масштабных организационных изменений, которые продвигает руководство "Апоалим". Рабочий комитет заявляет, что сокращения происходят в то время, когда в 2024 году прибыль банка составила около девяти миллиардов шекелей.