02 сентября 2025
02 сентября 2025
Экономика

Трудовой конфликт в банке "Апоалим": с 17 сентября может начаться забастовка

Банк Апоалим
Забастовка
время публикации: 02 сентября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 14:05
Трудовой конфликт в банке "Апоалим": с 17 сентября может начаться забастовка
Miriam Alster/ FLASH90

Всеизраильская ассоциация профсоюзов "Гистадрут" уведомила руководство банка "Апоалим" о состоянии трудового конфликта, распространяющемся примерно на восемь тысяч сотрудников банка.

Объявление трудового конфликта утверждено "Гистадрутом", и в соответствии с законодательством, сотрудники банка смогут предпринять организационные действия, включая забастовку, начиная с 17 сентября.

Конфликт был объявлен на фоне односторонних мер по сокращению штата и масштабных организационных изменений, которые продвигает руководство банка "Апоалим" и которые ущемляют трудовые права работников.

"Гистадрут" отмечает, что представители профсоюза работников банка в течение последних месяцев вели переговоры с руководством банка, однако администрация тянет время и отказывается заморозить реализацию односторонних шагов, ущемляющих права работников.

При этом организационные изменения и сокращения происходят в то время, когда банк получил около девяти миллиардов шекелей прибыли в 2024 году, и ожидается, что прибыль за 2025 год будет еще выше.

