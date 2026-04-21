Тим Кук назвал своего преемника во главе Apple

Тим Кук, определивший облик корпорации Apple в эпоху после Стива Джобса и приведший ее к капитализации в 4 триллиона долларов, в сентябре 2026 года покинет пост генерального директора.

С 1 сентября эту должность займет старший вице-президент по аппаратной разработке Джон Тернус. Кук станет председателем совета директоров.

Кук стал гендиректором Apple в 2011 году, до этого занимая должность главного операционного директора. Именно он расширил компанию далеко за пределы немногочисленных продуктов, которыми та была поначалу известна, – Mac, iPod и iPhone. Под его руководством Apple стала значимым игроком в таких новых для себя областях, как развлечения, здравоохранение и носимые устройства.

Тернус, многолетний топ-менеджер компании, был широко признан наиболее вероятным преемником Кука. Он пришёл в Apple в 2001 году в команду продуктового дизайна и последовательно поднимался по карьерной лестнице: в 2013 году стал вице-президентом по аппаратной разработке, а в 2021-м – старшим вице-президентом.

По данным Apple, он сыграл ключевую роль в создании таких продуктов, как iPad и AirPods. Последним его достижением стал вывод в прошлом месяце MacBook Neo – первого бюджетного MacBook.