Bloomberg: в компании Apple ведется поиск преемника Тима Кука

Журналист издания Bloomberg Марк Гурман написал, что в компании Apple начат поиск преемника Тима Кука, которому в следующем месяце исполнится 65 лет, и он пока не объявлял о своем желании покинуть пост.

В качестве кандидата на должность нового гендиректора Apple издание указывает разработчика оборудования Джона Тернуса. Ранее преемником Кука считался главный операционный директор Джефф Уильямс.

Джон Тернус имеет большой опыт работы в Apple, он пользуется авторитетом, знает отрасль, и ему 50 лет, столько же, сколько было Куку, когда в 2011 году он возглавил компанию. Кроме того, за последние годы Тернус стал публичным лицом компании. Он представлял iPhone Air, участвовал в запуске iPhone 17 и встречал покупателей в лондонском Apple Store – это раньше делал сам Кук.

Гурман считает, что Кук может продолжить участвовать в жизни компании в качестве председателя совета директоров.

Отметим, что в июле Марк Гурман писал, что Тим Кук может оставаться у руля компании еще несколько лет.