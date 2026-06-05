Средство от насекомых может привлекать комаров

ДЭЭТ – один из самых распространенных компонентов средств от комаров, который используется по всему миру для защиты от укусов. Однако новое исследование показало, что в определенных условиях комары могут начать связывать запах этого вещества с возможностью получить кровь. ДЭЭТ (N,N-диэтил-мета-толуамид) входит в состав многих репеллентов, а британские санитарные службы рекомендуют средства с содержанием около 50% этого вещества как наиболее эффективные против укусов комаров. Такая защита особенно важна в регионах, где насекомые переносят опасные болезни – малярию, лихорадку денге, вирус Зика и японский энцефалит.

Ученые сравнили поведение комаров с экспериментом Павлова, в котором собаки научились ассоциировать звонок с едой. По словам исследователей, насекомые тоже способны вырабатывать подобную связь – воспринимать ДЭЭТ как сигнал к "кормлению". Ранее считалось, что репелленты действуют исключительно за счет химического эффекта: либо отпугивают комаров неприятным запахом, либо мешают им обнаруживать человека. Но результаты новой работы показывают, что реакция насекомых может зависеть и от их прошлого опыта.

В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что около 60% комаров, которые получали доступ к крови одновременно с воздействием ДЭЭТ, позже пытались кусать объекты, обработанные только этим веществом. Среди неподготовленных насекомых такой интерес проявляли лишь около 17%. В другом опыте комары, ранее питавшиеся кровью в присутствии ДЭЭТ, позже чаще пытались укусить руку, обработанную репеллентом. Насекомые без подобного опыта, наоборот, предпочитали необработанную кожу.

Эксперты отмечают, что результаты не означают, будто репелленты перестали работать. Исследование проводилось в специальных лабораторных условиях, а в реальной жизни риск возникновения такой ассоциации считается низким. Кроме того, эффект может проявляться только тогда, когда действие средства начинает ослабевать. Специалисты советуют продолжать пользоваться репеллентами с ДЭЭТ и просто регулярно обновлять их на коже согласно инструкции.