"Исротель" подозревается в попытке списать работы по сносу на иранскую ракету

В декабре 2025 года два топ-менеджера сети отелей "Исротель" были допрошены по подозрению в подаче ложного иска в компенсационный фонд Налогового управления в связи с попаданием иранской ракеты в июне 2025 года в принадлежащий сети объект в Тель-Авиве.

По данным следствия, значительная часть ущерба объекту, за который компания подала заявку на компенсацию, возникла не в результате ракетного удара, а вследствие сноса, произведённого владельцами здания пятью годами ранее с целью получения освобождения от муниципального налога.

После допроса задержанные были освобождены мировым судом Ришон-ле-Циона под ограничительные условия, однако суд до сих пор запрещал публикацию имен задержанных и названия сети.

Как сообщает "Калькалист", факт расследования был обнародован самой сетью в опубликованном в конце марта биржевом отчете за 2025 год.

В отчёте компания сообщила, что "17 декабря Налоговое управление (налог на имущество) возбудило расследование, связанное с иском о компенсации за ущерб, причинённый объекту. В ходе расследования были допрошены менеджеры компании, а также получены показания дополнительных сотрудников". "Исротель" указала, что "по мнению компании, основанному на полученных ею юридических консультациях, никаких нарушений в их действиях допущено не было. По оценке компании и на основании имеющейся у неё информации на дату настоящего отчёта, существенного негативного влияния на её деятельность или финансовую отчётность не ожидается. Вместе с тем, насколько известно компании, расследование продолжается, в связи с чем компания продолжит изучать – в том числе с привлечением юридических советников – возможные последствия для неё (при их наличии) по мере развития событий".