21 апреля 2026
Пакистан заморозил поставку оружия Судану по требованию Саудовской Аравии

время публикации: 21 апреля 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 09:22
AP Photo/Anjum Naveed

Пакистан приостановил сделку по поставке Судану оружия и самолетов на сумму $1,5 млрд после того, как Саудовская Аравия потребовала ее расторжения и отказалась финансировать закупку, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Исламабаде.

По словам одного из источников в сфере безопасности, "Саудовская Аравия дала сигнал, что Пакистан должен расторгнуть сделку, поскольку Эр-Рияд отказался от идеи её финансировать".

Саудовская Аравия - один из ближайших союзников Пакистана и важнейший источник кредитов и финансовой поддержки для его испытывающей трудности экономики. Отношения между странами укрепились после подписания в прошлом году пакта о взаимной обороне, согласно которому агрессия против одной из сторон считается нападением на обе.

Решение об отказе от финансирования сделки было принято по итогам мартовской встречи командования суданской армии с саудовскими официальными лицами в Эр-Рияде.

Кроме того, по данным Reuters, под угрозой срыва находится и контракт на поставку Пакистаном оружия Ливии на 4 миллиарда долларов, поскольку "Саудовская Аравия пересматривает свою стратегию в Африке".

