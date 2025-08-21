Израильтяне смогут получить бесплатные билеты на внутренние авиарейсы в Таиланде

Министерство туризма и спорта королевства Таиланд объявило о намерении распределить 200 тысяч бесплатных билетов на внутренние авиарейсы для иностранных туристов в период с сентября по ноябрь 2025 года

Цель кампании – привлечь внимание к другим частям королевства помимо трех традиционных направлений (Банкгок, Пхукет, Чиангмай), на долю которых приходится основной поток туристов.

В рамках кампании "Buy International, Free Thailand Domestic Flights" любому иностранному туристу, который забронирует международный рейс в Таиланд в период проведения мероприятия, будет предложен получить бесплатный билет на внутренний рейс туда-обратно в пределах королевства, включая багаж до 20 кг.

Правительство будет субсидировать билеты стоимостью около 3500 бат ($107( за рейс туда-обратно (около 1750 бат в одну сторону).

Право на бесплатный билет имеют только туристы, не являющиеся гражданами Таиланда, забронировавшие прямой рейс в Таиланд через авиакомпанию или туристическое агентство.

В мероприятии участвуют шесть местных авиакомпаний: Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air и Thai Vietjet.

Фактически Таиланд берет пример с Японии, проведшей схожую кампанию ранее в этом году. Правительство выделяет на эту инициативу бюджет в 700 миллионов бат и ожидает, что она принесет 8,8 миллиарда бат доходов для туристической отрасли

В общей сложности речь идет о 200 тысячах билетов, которые будут розданы в порядке живой очереди с момента открытия целевой платформы для регистрации. Ожидается, что правительство утвердит кампанию уже на следующей неделе.

Напомним, что гражданам Израиля рекомендуется воздерживаться от посещения граничащих с Малайзией южных провинций Таиланда Яла, Паттани, Сунгкла и Наратхиват, в которых действуют исламистские террористические организации.