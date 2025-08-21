x
21 августа 2025
21 августа 2025
Экономика

Victorinox впервые перенесет часть производства за пределы Швейцарии

США
Импорт и экспорт
время публикации: 21 августа 2025 г., 10:36
AP Photo/Michael Sohn

Руководство швейцарской компании Victorinox, производящей всемирно известные ножи и отвертки, впервые в истории рассматривает возможность переноса части производства за пределы страны, а именно – в США.

Америка является важным рынком для Victorinox, а укрепление швейцарского франка по отношению к доллару США и введение Белым домом 39% пошлины на импорт из Швейцарии серьезно ударили по финансовым показателям компании.

На текущий момент рассматривается перенос в США финальной отделки и упаковки товаров, предназначенных для американского рынка, что позволит снизить размер пошлины на них на 10%.

Экономика
