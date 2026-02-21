Власти Словакии угрожают прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что распорядится прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит транзит нефти в Словакию к ближайшему понедельнику. По словам Фицо, в таком случае он обратится к профильным структурам и энергетическим компаниям с требованием остановить поставки "аварийного" электричества.

Заявление прозвучало на фоне спора вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба": поставки в направлении Словакии и Венгрии были прерваны, а Братислава и Будапешт обвиняют Украину в затягивании возобновления транзита.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Венгрия и Словакия – среди немногих стран ЕС, которые продолжают зависеть от нефти по трубопроводу "Дружба". На фоне остановки поставок обе страны задействовали стратегические резервы, параллельно обсуждая ответные меры в отношении Украины.

Власти Украины ранее заявляли, что транзит по "Дружбе" был прерван из-за повреждений инфраструктуры после российского удара (в конце января).