21 февраля 2026
Экономика

Власти Словакии угрожают прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине

Украина
Война в Украине
Энергия
Венгрия
Словакия
время публикации: 21 февраля 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 21 февраля 2026 г., 13:49
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
AP Photo/Alex Brandon, Pool

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что распорядится прекратить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит транзит нефти в Словакию к ближайшему понедельнику. По словам Фицо, в таком случае он обратится к профильным структурам и энергетическим компаниям с требованием остановить поставки "аварийного" электричества.

Заявление прозвучало на фоне спора вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба": поставки в направлении Словакии и Венгрии были прерваны, а Братислава и Будапешт обвиняют Украину в затягивании возобновления транзита.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Венгрия и Словакия – среди немногих стран ЕС, которые продолжают зависеть от нефти по трубопроводу "Дружба". На фоне остановки поставок обе страны задействовали стратегические резервы, параллельно обсуждая ответные меры в отношении Украины.

Власти Украины ранее заявляли, что транзит по "Дружбе" был прерван из-за повреждений инфраструктуры после российского удара (в конце января).

