Прокуратура оспорила в Верховном суде оправдательный приговор оценщику в деле о рэкете клана Харири

Государственная прокуратура подало в Верховный суд апелляцию на оправдательный приговор, вынесенный окружным судом Хайфы по делу оценщика недвижимости Юсефа Агбарии, обвиняемого в пособничестве вымогательству путем угроз.

Прокуратура и требует признать его виновным на основе тех же фактических выводов, которые установил сам окружной суд Хайфы. По утверждению прокуратуры, выводы судьи Мухаммада Али, оправдавшего Агбарию, показывают, что тот прекрасно понимал, чего добиваются вымогатели, члены криминального клана Харири, и какую роль играет подготовленный им документ оценки, а потому вывод о недоказанности его цели помочь им не согласуется с установленными фактами.

Обвинение против Агбарии было выдвинуто в рамках расследования дела о принуждении ОПГ Харири победителей тендеров, опубликованных Земельным управлением, отказываться от выигрыша.

Один из победителей, по профессии адвокат, согласно обвинительному заключению, был поставлен перед выбором: отказаться от участков, продать их семье Харири по той цене, по которой он их выиграл, либо заплатить "компенсацию", рассчитанную исходя из разницы между ценой выигрыша и заявленной ими стоимостью земли.

Агбария, хорошо знавший эти земли благодаря прежней работе на муниципалитет Тайбе, по просьбе одного из людей Харири рассчитал эту разницу, которая согласно подготовленной им оценке составила 2,58 миллиона шекелей, и составил для них документ, включавший также обязательство победителя тендера выплатить эту сумму.

Окружной суд установил, что сам расчет и документ могли способствовать совершению вымогательства, и что Агбария подозревал, что его работа может быть использована именно для этого. Также было установлено, что он знал об отсутствии у семьи Харири законного права на участки, осознавал устрашающий эффект их имени и даже подозревал или знал, что члены семьи могут выдвинуть победителям вымогательские требования.

При этом судья окружного суда установил, что не доказано, что Агбария действовал с целью помочь вымогателям, и на этом основании оправдал его.