x
21 июля 2026
|
последняя новость: 23:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 июля 2026
|
21 июля 2026
|
последняя новость: 23:47
21 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Как в 30-е годы": в Италии составляли "карту" еврейских бизнесов и мест отдыха израильтян

Антисемитизм
Италия
время публикации: 21 июля 2026 г., 22:19 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 22:27
"Как в 30-е годы": в Италии составляли "карту" еврейских бизнесов и мест отдыха израильтян
AP Photo/Andrew Medichini, File

Несколько дней назад в Италии была запущена кампания по сбору данных о местах пребывания израильских туристов и местных евреев.

В анкете, созданной с помощью Google Docs, гражданам предлагалось сообщать о "сионистском туризме", покупке евреями недвижимости, еврейских бизнесах и так называемой "сионистской неоколонизации Италии". От заполняющих анкету требовалось не просто сообщить о евреях, но и указать источники информации и дополнительные сведения, которые помогли бы в борьбе с этим явлением.

О сборе информации написали многие крупные итальянские СМИ, в том числе Corriere della Sera, Libero Quotidiano.

В форме Google указывалось, что анкета является конфиденциальной, а данные будут получены "Международным движением Сумуд". Эта пропалестинская организация, в частности, организовала "флотилию в Газу" и стоит за десятками других антиизраильских акций. Когда анкета уже была удалена из интернета, представители движения заявили изданию La Repubblica , что не имеют отношения к инициативе и узнали о ней из СМИ.

Президент еврейской общины Милана Уокер Мегнаги назвал происходящее "крайне опасным" и сравнил "картографию" еврейских мест с практиками 1930-х годов. Председатель Союза еврейских общин Италии Ливия Оттоленги заявила, что речь идет о новой вспышке антисемитизма и попытке представить евреев и сионистов "современными изгоями".

Израильское издание Jerusalem Post сообщает, что анкета была удалена из интернета после вмешательства национального координатора Италии по борьбе с антисемитизмом Паскуале Анджелосанто.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что власти Италии заявили, что будет проведено расследование.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 июня 2026

"Fuck Israel": мэр итальянского городка, открывшего двери израильтянам, получил конверт с пулей
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 09 июня 2026

Музей Холокоста в Амстердаме выступил против визита Канье Уэста, несмотря на приглашение мэра
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 09 июня 2026

Музей Холокоста в Амстердаме выступил против визита Канье Уэста, несмотря на приглашение мэра