"Как в 30-е годы": в Италии составляли "карту" еврейских бизнесов и мест отдыха израильтян

Несколько дней назад в Италии была запущена кампания по сбору данных о местах пребывания израильских туристов и местных евреев.

В анкете, созданной с помощью Google Docs, гражданам предлагалось сообщать о "сионистском туризме", покупке евреями недвижимости, еврейских бизнесах и так называемой "сионистской неоколонизации Италии". От заполняющих анкету требовалось не просто сообщить о евреях, но и указать источники информации и дополнительные сведения, которые помогли бы в борьбе с этим явлением.

О сборе информации написали многие крупные итальянские СМИ, в том числе Corriere della Sera, Libero Quotidiano.

В форме Google указывалось, что анкета является конфиденциальной, а данные будут получены "Международным движением Сумуд". Эта пропалестинская организация, в частности, организовала "флотилию в Газу" и стоит за десятками других антиизраильских акций. Когда анкета уже была удалена из интернета, представители движения заявили изданию La Repubblica , что не имеют отношения к инициативе и узнали о ней из СМИ.

Президент еврейской общины Милана Уокер Мегнаги назвал происходящее "крайне опасным" и сравнил "картографию" еврейских мест с практиками 1930-х годов. Председатель Союза еврейских общин Италии Ливия Оттоленги заявила, что речь идет о новой вспышке антисемитизма и попытке представить евреев и сионистов "современными изгоями".

Израильское издание Jerusalem Post сообщает, что анкета была удалена из интернета после вмешательства национального координатора Италии по борьбе с антисемитизмом Паскуале Анджелосанто.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что власти Италии заявили, что будет проведено расследование.