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Экономика

Новый премьер-министр Великобритании начал каденцию с отмены НДС на электричество

время публикации: 21 июля 2026 г., 21:41 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 21:43
Новый премьер-министр Великобритании начал каденцию с отмены НДС на электричество
Yui Mok/Pool via AP

Одним из первых шагов Энди Бернема на посту премьер-министра Великобритании стало решение об отмене НДС на электроэнергию для домохозяйств в размере 5%, начиная с октября 2026 года.

Данный шаг обойдется государству в 850 миллионов фунтов стерлингов в год и позволит домохозяйствам сэкономить около 45 фунтов в год в среднем.

По словам Бернема, отмена налога будет финансироваться из бюджета, который предыдущий премьер Кир Стармер планировал направить на введение цифровых удостоверений личности.

Экономика
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