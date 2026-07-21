Новый премьер-министр Великобритании начал каденцию с отмены НДС на электричество

Одним из первых шагов Энди Бернема на посту премьер-министра Великобритании стало решение об отмене НДС на электроэнергию для домохозяйств в размере 5%, начиная с октября 2026 года.

Данный шаг обойдется государству в 850 миллионов фунтов стерлингов в год и позволит домохозяйствам сэкономить около 45 фунтов в год в среднем.

По словам Бернема, отмена налога будет финансироваться из бюджета, который предыдущий премьер Кир Стармер планировал направить на введение цифровых удостоверений личности.