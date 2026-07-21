NVIDIA раскрыла, что купила 9% акций Nebius Аркадия Воложа

Компания NVIDIA раскрыла в отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США информацию о приобретении 9,3% акций в Nebius Group Аркадия Воложа.

После публикации отчетности акции Nebius на площадке во Франкфурте подскочили более чем на 12%, а в ходе предварительных торгов на NASDAQ – примерно на 6-7%.

Nebius Group, бывшая Yandex N.V., переименованная после того, как в 2024 году российский бизнес "Яндекса" был продан консорциуму российских инвесторов, а зарубежные активы возглавил сооснователь и экс-гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож.

С тех пор компания сменила профиль и стала специализироваться на облачной инфраструктуре для искусственного интеллекта. У Nebius уже есть крупный контракт с Microsoft на облачную ИИ-инфраструктуру. Сотрудничество с NVIDIA включает совместное развертывание ИИ-инфраструктуры и поддержку так называемых "фабрик ИИ".

Сам Волож живет в Израиле, имеет израильское гражданство, и построил Nebius как "нидерландско-израильскую" компанию. У Nebius есть офис в Тель-Авиве и значительный НИОКР-центр в стране.