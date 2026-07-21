x
21 июля 2026
|
последняя новость: 23:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 июля 2026
|
21 июля 2026
|
последняя новость: 23:47
21 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Болгария одобрила размещение у себя американских самолетов-заправщиков

Война с Ираном
США
время публикации: 21 июля 2026 г., 22:56 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 22:56
Болгария одобрила размещение у себя американских самолетов-заправщиков
AP Photo/Valentina Petrova

Комитет парламента Болгарии по обороне одобрил предложение правительства о временном размещении американских самолетов-заправщиков и военнослужащих США на авиабазе Безмер.

Как сообщило Болгарское информационное агентство, проект предусматривает размещение до восьми самолетов-заправщиков и 250 американских военных для поддержки операций на Ближнем Востоке. США запросили разрешение на их пребывание с 24 июля по 1 октября.

Центральное командование США в ответ на запрос CNN заявило, что не комментирует перемещения войск и будущую конфигурацию сил по соображениям оперативной безопасности.

Иран предостерег Болгарию от использования ее территории и военных объектов для поддержки американских операций против Исламской Республики. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что участие в подготовке или проведении таких действий будет рассматриваться Тегераном как соучастие в агрессии и военных преступлениях. Он призвал болгарский парламент отклонить предложение.

Авиабаза Безмер используется Болгарией и США совместно в соответствии с двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере обороны, подписанным в 2006 году.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 июля 2026

Глава Управления аэропортов: израильтянам стоит готовиться к отменам и задержкам рейсов
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 21 июля 2026

Axios: посредники предлагают новое перемирие с Ираном, Трамп думает о полномасштабной войне
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 июля 2026

CNN: США перебрасывают на Ближний Восток десятки самолетов, в том числе боевых
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июля 2026

Самолеты-заправщики США будут размещены на базах ВВС ЦАХАЛа