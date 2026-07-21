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Здоровье

Бешеный барсук обнаружен в Верхней Галилее

Бешенство
время публикации: 21 июля 2026 г., 14:51 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 14:51
Бешеный барсук обнаружен в Верхней Галилее
Wikipedia.org. Фото: Byrdyak

Министерство здравоохранения сообщает, что в фруктовых садах рядом с поселком Аелет а-Шахар в Верхней Галилее обнаружен больной бешенством барсук. Один человек, контактировавший с животным, направлен для прохождения профилактического курса против бешенства.

Минздрав просит всех, кто контактировал с этим животным или чьи домашние животные контактировали в районе происшествия с зараженным или бродячим животным в период со 2 по 16 июля 2026 года включительно, срочно обратиться в окружное бюро здравоохранения в Цфате по телефонам 04-6994257 или 04-6994200, либо в ближайшее по месту жительства бюро здравоохранения для оценки необходимости профилактического лечения.

В нерабочие часы и в выходные следует обращаться в приемный покой больницы.

Родителей просят выяснить у детей, не контактировали ли они с подозрительными животными. Владельцам домашних животных рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить статус вакцинации питомцев.

Минздрав напоминает: при укусе или царапине животного необходимо немедленно промыть место контакта проточной водой с мылом, обработать дезинфицирующим средством и обратиться в бюро здравоохранения для проверки необходимости прививки против бешенства.

Здоровье
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