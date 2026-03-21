США на 30 дней разрешили продажу иранской нефти, загруженной до 20 марта

Власти США временно смягчили санкционный режим в отношении иранской нефти: министерство финансов США разрешило в течение 30 дней продавать, доставлять и разгружать иранскую нефть и нефтепродукты, если они были загружены на танкеры не позднее 20 марта 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст генеральной лицензии американского минфина.

Решение принято на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и угрозы перебоев в поставках энергоносителей.

Как заявил министр энергетики США Крис Райт, отмена санкций в отношении "застрявшей" иранской нефти позволит доставить дополнительные объемы топлива в Азию в течение трех-четырех дней.

По данным Reuters, речь идет именно о временном исключении для уже загруженных партий, а не о полном снятии санкций с иранского нефтяного экспорта. Лицензия действует ограниченный срок и должна помочь быстро высвободить нефть, которая уже находится в море или ожидает разгрузки.

Судя по имеющимся данным, для продажи высвобождаются примерно 140 млн баррелей иранской нефти.