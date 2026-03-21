Швейцария объявила о блокировке экспорта военной техники в США во время войны с Ираном

Швейцария объявила о блокировке экспорта военной техники в Соединенные Штаты и другие страны, участвующие в конфликте с Ираном, на время войны.

"Экспорт военной техники в страны, участвующие в международном вооруженном конфликте с Ираном, не может быть разрешен на время его окончания", – заявило швейцарское правительство.

Согласно данным SWI swissinfo, министр обороны Мартин Пфистер заявил, что швейцарское правительство не опасается негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа.

Применение правительством закона о нейтралитете не стало неожиданностью для зарубежных стран, сказал Пфистер на пресс-конференции, посвященной докладу Вооруженных сил США 2026 года, в Берне, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что Швейцария давно отказывается от экспорта военной техники в Израиль и не экспортирует военные материалы в Иран.