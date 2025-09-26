x
26 сентября 2025
последняя новость: 07:02
26 сентября 2025
последняя новость: 07:02
26 сентября 2025
Мир

Минюст США может начать расследование против фонда OSF, финансируемого Соросом

Расследование
США
время публикации: 26 сентября 2025 г., 06:02 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 06:09
Минюст США может начать расследование против фонда OSF, финансируемого Соросом
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Министерство юстиции США распорядилось, чтобы федеральные прокуроры подготовили планы возможного расследования в отношении Open Society Foundations (OSF) – фонда, финансируемого миллиардером и филантропом Джорджем Соросом.

По данным СМИ, это распоряжение появилось после требований президента Дональда Трампа и касается потенциальных статей о мошенничестве, отмывании средств, рэкете и "материальной поддержке терроризма".

В OSF назвали подозрения безосновательными и политически мотивированными, подчеркнув, что все программы фонда законны и не связаны с насилием. В фонде подчеркивают, что попытки связать его с терроризмом – это давление на гражданское общество и свободу слова.

Как пишет Wall Street Journal, директива разослана окружным прокуратурам с указанием оценить фактуру и подготовить варианты действий. Источники ABC News подтверждают получение указаний несколькими офисами федеральных прокуроров. В публикациях отмечается, что инициатива вписывается в более широкий курс администрации Трампа на ужесточение мер против организаций, которые, по его мнению, причастны к политическому насилию.

Сам Трамп, говоря о деятельности Сороса, заявил: "Я продолжаю слышать его имя. Если он финансирует такое – у них будут проблемы. Это анархисты".

Open Society Foundations (OSF) – один из крупнейших частных доноров правозащитных и демократических инициатив по всему миру. Миллиардеру Джорджу Соросу – 95 лет.

