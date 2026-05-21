21 мая 2026
Наука и Хайтек

Европейская девичья олимпиада по информатике: лучшая – украинка, первое "золото" Израиля

Италия
Научные олимпиады
время публикации: 21 мая 2026 г., 14:08 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 14:22
Европейская девичья олимпиада по информатике: лучшая – украинка, первое "золото" Израиля
Минпрос Израиля и Центр ученых будущего

В итальянском Чезенатико завершилась Европейская девичья олимпиада по информатике EGOI 2026, в которой участвовали 218 школьниц из 59 стран.

Лучший результат показала представительница Украины Дарья Перекопская, набравшая 734 балла. Второе место заняла Клара Фонтес из Бразилии (731 балл), третье – Мариза Паспалли с Кипра (685 баллов).

Израильская команда завоевала три медали: Майя Коэн из Тель-Авива, ученица 11-го класса школы "А-Кфар а-Ярок", получила золотую медаль – она 16-я в общем зачете; Ольга Басова из Хайфы, ученица 11-го класса школы "Ирони Гимель", завоевала серебро; Майя Шариг из Иерусалима, ученица 11-го класса школы "Лида", получила бронзовую медаль. Израильские СМИ отмечают, что впервые представительница Израиля завоевала "золото" на этой олимпиаде.

