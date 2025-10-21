x
Экономика

Министерство связи оштрафовало компанию HOT Mobile за чрезмерные поборы

время публикации: 21 октября 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 09:58
Министерство связи оштрафовало компанию HOT Mobile за чрезмерные поборы
Wikipedia.org . Фото: David King

Министерство связи объявило, что накладывает на компанию HOT Mobile штраф в размере более 326 тысяч шекелей за избыточные списания средств со счетов клиентов.

Решение было принято после контрольной проверки, в ходе которой выяснилось, что доля жалоб против HOT Mobile существенно превышает ее долю на рынке: 34% жалоб на переплаты касались именно этой компании.

Специалисты опасаются, что фактическое количество нарушений еще выше, поскольку многие клиенты либо не замечают лишние списания, либо не подают жалобу. Представители компании пытались объяснить, что речь идет о "единичных случаях", но доказать этот аргумент не смогли.

Кроме того, министерство связи наложило штраф на компанию Exphone 018 Ltd. в размере 65360 шекелей за непредоставление министерству полной и своевременной информации, а также за несоблюдение требований по хранению документов, подтверждающих договоры с абонентами, что противоречит положениям закона о связи и соответствующим нормативам.

