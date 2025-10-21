x
Экономика

Германия покупает израильские противотанковые ракеты на 2 млрд евро

Оборонка
Германия
NATO
время публикации: 21 октября 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 22:11
Германия покупает израильские противотанковые ракеты на 2 млрд евро
Wikipedia.org. Фото: Dave1185

Бундесвер получит израильские противотанковые ракеты Spike производства концерна "Рафаэль" на сумму 2 миллиарда евро.

Сделка была оформлена через агентство по закупкам Северо-Атлантического альянса и компанию EuroSpike, принадлежащую "Рафаэлю" и двум германским концернам Rheinmetall и Diehl.

На данный момент не ясно, предназначен ли нынешний гигантский контракт только для нужд Бундесвера или же часть ракет поступит на вооружение других стран NATO.

В любом случае, речь идет об одном из крупнейших заказов закупочного агентства альянса за последние годы. Сделка включает поставку ракет, запасных частей и технической поддержки на всех этапах эксплуатации системы, включая обучение, калибровку систем, интеграцию, техническую документацию и многое другое.

Ракеты Spike находятся на вооружении ЦАХАЛа, а также вооруженных сил Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании, Кипра, Финляндии, Словении, Словакии, Эстонии, Хорватии, Австралии, Сингапура, Южной Кореи, Филиппин.

