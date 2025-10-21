Установлено время, когда в Тель-Авиве легче всего найти свободную парковку

Согласно данным компании Pumba, специализирующейся на мониторинге свободных мест на "сине-белых" парковках, среднее время поиска свободной парковки в центре и на старом севере Тель-Авива составляет 40 минут.

Собранные компанией данные показывают значительные различия в доступности парковки в течение времени суток и дней недели. В целом легче всего найти свободную "сине-белую" парковку в утренние часы, между 08:00 и 09:00.

Однако наиболее свободными "сине-белые" парвковки становятся в районе 18:00 в среду.

Самое плохое время для поиска свободной "сине-белой" парковки в "Городе без перерыва" – вечер пятницы, особенно с 21:00 до 22:30.

Среднее время "простоя" парковочного места – 7 минут и 3 секунды, однако в часы пик это время резко сокращается.