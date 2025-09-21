"Территория войны, террора и смерти". Израиль не пустили на туристическую выставку в Италии
время публикации: 21 сентября 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 12:51
Организатор крупнейшей в Италии туристической выставки TTG Travel Experience – Italian Exhibition Group (IEG) – уведомил израильское Туристическое управление, что Израиль не будет допущен в качестве участника, сообщает агентство ANSA.
На отказе Израилю настояли мэр Римини Джамиль Садегхолваад и глава региона Эмилия-Романья Микеле де Паскале.
Выставка должна пройти 8-10 октября.
В письме Садегхолваада говорится, что сегодня "неэтично и морально неприемлемо предлагать как места отдыха территории войны, террора и смерти".