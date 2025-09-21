x
21 сентября 2025
Экономика

Трамп установил за рабочие визы для иностранцев сбор в 100000 долларов

Дональд Трамп
время публикации: 21 сентября 2025 г., 11:37 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 11:40
Трамп установил за рабочие визы для иностранцев сбор в 100000 долларов
AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре визовой программы H-1B, предназначенной, в первую очередь, для найма высококвалифицированных иностранных сотрудников.

Отныне сбор на подачу заявки на получение визы, ранее составлявший около 1500 долларов, составит 100000 долларов. Если оплата не была произведена, въезд в США обладателей визы H-1B, будет ограничен.

"Компаниям придется решать, является ли человек достаточно ценным, чтобы платить правительству 100 000 долларов в год, или же он должен вернуться домой, а на его место следует нанять американца", – заявил министр торговли США Говард Лютник.

Как отмечают эксперты, наибольший ущерб новая мера нанесет американским компаниям высоких технологий, активно привлекающих сотрудников, в первую очередь, из Индии и Китая. Многие компании уже посоветовали своим работникам не покидать территорию США.

Власти Индии выразили опасения, что реформа повлечет за собой разрушение семей, и призвали США решить проблемы. В 2024 году граждане Индии составили 71 получателей виз H-1B. Решение Трампа приведет к повышению напряженности между Вашингтоном и Дели.

