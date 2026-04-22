МИД Израиля активизировал работу по продвижению транспортного коридора IMEC

Инициатива по созданию торгового маршрута Индия-Ближний Восток-Европа, который должен пройти через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, была де-факто заморожена после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года и последовавшей за этим войны.

Как сообщает портал ynet, в последние недели, на фоне блокады Ормузского залива, МИД Израиля впервые с начала войны возобновил предметную работу над проектом.

Представители МИД усматривают в нынешней ситуации уникальное окно возможностей, и профессиональные круги ускоряют контакты ради создания альтернативного коридора.