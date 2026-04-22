Мошенники выдают себя за иранцев и требуют от кораблей плату за проход

Компания по управлению морскими рисками MARISKS сообщила, что неустановленные лица рассылают судовладельцам детально проработанные сообщения, выдавая себя за иранские силовые структуры.

Сообщения содержат требования предоставить документы, пройти "проверку на соответствие требованиям" и затем уплатить заранее установленный сбор в криптовалюте.

Формулировки выглядят весьма убедительно: сообщается, что лишь после завершения процедуры и оплаты судно сможет пройти через пролив "беспрепятственно и в назначенное время".

MARISKS подчёркивает: речь идёт о чистом мошенничестве, не имеющем никакого отношения к официальным структурам.

По имеющимся оценкам, по меньшей мере одно судно, пытавшееся пройти через пролив, руководствовалось поддельными инструкциями. Корабль, попытавшийся воспользоваться временным открытием пролива, был обстрелян, предположительно уже после того, как уплатил сбор мошенникам.