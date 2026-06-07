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Израиль

Возле перекрестка Эфрат совершен наезд на израильтянина, участвовавшего в перекрытии дороги

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 07 июня 2026 г., 00:46 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 00:53
Возле перекрестка Эфрат совершен наезд на израильтянина, участвовавшего в перекрытии дороги
Пресс-служба МАДА

В ночь на 7 июня поступило сообщение о наезде на израильтянина на перекрестке Эфрат. К месту происшествия были отправлены крупные силы ЦАХАЛа и пограничной полиции.

После предварительного расследования пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что наезду предшествовал инцидент с участием группы израильтян, которые перекрыли дорогу, не пропуская палестинские автомобили и бросая в них камни.

Палестинский водитель совершил наезд на одного из израильтян, перекрывших дорогу. Пострадавший доставлен в больницу с легкими травмами.

Силы ЦАХАЛа и пограничная полиция развернули блокпосты. Вскоре палестинский водитель и еще несколько подозреваемых в причастности к инциденту были задержаны. Все задержанные переданы для дальнейшего расследования силам безопасности.

Израиль
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