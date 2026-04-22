22 апреля 2026
|
последняя новость: 23:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минтранс Саудовской Аравии оценивает проект железной дороги в Турцию

Саудовская Аравия
Турция
Железные дороги
время публикации: 22 апреля 2026 г., 23:05 | последнее обновление: 22 апреля 2026 г., 23:05
Wikipedia. Photo: SammyMajed

Министр транспорта и логистики Саудовской Аравии Салех аль-Джасер заявил в интервью телеканалу "Аль Арабия", что оценка проекта по железнодорожному пути в Турцию через Иорданию и Сирию будет завершена до конца текущего года.

По словам аль-Джасера, этот проект призван укрепить региональную интеграцию, поддержать товарооборот и развить систему устойчивых сухопутных перевозок между странами региона.

Он также отметил, что национальная железнодорожная сеть королевства уже сегодня протянута до иорданской границы через пограничный переход Аль-Хадиса, что делает его стратегическим опорным пунктом для будущего расширения в направлении регионального и международного соединения.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook