Минтранс Саудовской Аравии оценивает проект железной дороги в Турцию

Министр транспорта и логистики Саудовской Аравии Салех аль-Джасер заявил в интервью телеканалу "Аль Арабия", что оценка проекта по железнодорожному пути в Турцию через Иорданию и Сирию будет завершена до конца текущего года.

По словам аль-Джасера, этот проект призван укрепить региональную интеграцию, поддержать товарооборот и развить систему устойчивых сухопутных перевозок между странами региона.

Он также отметил, что национальная железнодорожная сеть королевства уже сегодня протянута до иорданской границы через пограничный переход Аль-Хадиса, что делает его стратегическим опорным пунктом для будущего расширения в направлении регионального и международного соединения.