15% и освобождения для ключевых отраслей: Израиль и США близки к новому соглашению по пошлинам
время публикации: 22 декабря 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 09:30
В Вашингтоне отклонили просьбу Израиля снизить "взаимную" пошлину на импорт израильской продукции с 17% до 10% - минимальной действующей на текущий момент ставки.
Как сообщает портал ynet, базовая ставка будет снижена только до 15%. В то же время Израиль получит полное освобождение от пошлины для нескольких ключевых отраслей, включая полупроводники, генерные медицинские препараты, комплектующие для автомобильной и авиационной промышленности, алмазы.
Полный список исключений и условий должен быть опубликован в ближайшие дни.
Со ссылкой на израильские источники портал отмечает, что дополнительное снижение пошлин будет возможно в рамках масштабной региональной сделки по расширению "Авраамовых соглашений".
