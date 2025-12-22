x
22 декабря 2025
15% и освобождения для ключевых отраслей: Израиль и США близки к новому соглашению по пошлинам

время публикации: 22 декабря 2025 г., 09:27 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 09:30
15% и освобождения для ключевых отраслей: Израиль и США близки к новому соглашению по пошлинам
AP Photo/Andrew Harnik

В Вашингтоне отклонили просьбу Израиля снизить "взаимную" пошлину на импорт израильской продукции с 17% до 10% - минимальной действующей на текущий момент ставки.

Как сообщает портал ynet, базовая ставка будет снижена только до 15%. В то же время Израиль получит полное освобождение от пошлины для нескольких ключевых отраслей, включая полупроводники, генерные медицинские препараты, комплектующие для автомобильной и авиационной промышленности, алмазы.

Полный список исключений и условий должен быть опубликован в ближайшие дни.

Со ссылкой на израильские источники портал отмечает, что дополнительное снижение пошлин будет возможно в рамках масштабной региональной сделки по расширению "Авраамовых соглашений".

