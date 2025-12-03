США и Израиль подписали соглашение, отменяющее пошлины на американскую сельхозпродукцию

Министр экономики Израиля Нир Баркат и торговый представитель США Джеймисон Грир подписали новое двустороннее торговое соглашение в области сельского хозяйства. Оно сменяет предыдущий договор, заключенный в 2004 году.

В соответствии с условиями соглашения, Израиль поэтапно отменит пошлины на 308 видов американской сельскохозяйственной продукции. Процесс отмены продлится до 2036 года. В списке освобождаемой от налогов американской продукции – мясо, птица, овощи, фрукты, мед, сыры, молочный порошок, вино, сок.

Одновременно ведутся переговоры о возвращении израильским производителям преференций, утраченных вследствие пересмотра администрацией Дональда Трампа политики в сфере пошлин.

Новое соглашение призвано повысить конкуренцию на израильском рынке. Его поэтапный характер призван позволить израильским фермерам и пищевой промышленности подготовиться к изменениям. Тем не менее, нововведение неизбежно вызовет протесты в отрасли.