x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 12:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 12:02
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

США и Израиль подписали соглашение, отменяющее пошлины на американскую сельхозпродукцию

Налоги
США
Израиль
время публикации: 03 декабря 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 11:31
США и Израиль подписали соглашение, отменяющее пошлины на американскую сельхозпродукцию
AP Photo/Andrew Harnik)

Министр экономики Израиля Нир Баркат и торговый представитель США Джеймисон Грир подписали новое двустороннее торговое соглашение в области сельского хозяйства. Оно сменяет предыдущий договор, заключенный в 2004 году.

В соответствии с условиями соглашения, Израиль поэтапно отменит пошлины на 308 видов американской сельскохозяйственной продукции. Процесс отмены продлится до 2036 года. В списке освобождаемой от налогов американской продукции – мясо, птица, овощи, фрукты, мед, сыры, молочный порошок, вино, сок.

Одновременно ведутся переговоры о возвращении израильским производителям преференций, утраченных вследствие пересмотра администрацией Дональда Трампа политики в сфере пошлин.

Новое соглашение призвано повысить конкуренцию на израильском рынке. Его поэтапный характер призван позволить израильским фермерам и пищевой промышленности подготовиться к изменениям. Тем не менее, нововведение неизбежно вызовет протесты в отрасли.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 сентября 2025

Минфин разрешил беспошлинный импорт в Израиль ультрапастеризованного молока
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 августа 2025

Трамп ввел для Израиля пошлину в 15%