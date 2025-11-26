Об обязательном пенсионном страховании в Израиле: что необходимо знать

Пенсионное страхование и система пенсионного обеспечения в Израиле – тема, в которой многие из нас не разбираются и в которую не хотят вникать. Между тем, пенсионное страхование имеет ключевое влияние на всех нас и на наших близких. Социальная активистка Татьяна Берлин, ведущая группы "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook и одноименного канала в Telegram подготовила максимально подробное объяснение, как работает пенсионное страхование в Израиле, что делать в случае нарушений работодателем закона об обязательных выплатах в пенсионный фонд работника, как защититься от потери покрытия в случае увольнения – все, что вам важно знать.

До 2008 года в Израиле отсутствовала система обязательного пенсионного страхования, что создавало серьезные проблемы для будущих пенсионеров. Вся ответственность за обеспечение достойной старости лежала исключительно на плечах самих граждан и зависела только от их сознательности. В те времена работники могли по собственному желанию открывать индивидуальные пенсионные фонды или участвовать в различных сберегательных программах.

Однако многие израильтяне, особенно работники с невысокими доходами, либо не имели достаточных знаний о важности пенсионных накоплений, либо не могли позволить себе откладывать средства на будущее, предпочитая тратить весь доход на текущие нужды. Результатом такого подхода стала критическая ситуация: значительная часть пожилых граждан оказывалась в преклонном возрасте практически без средств к существованию.

Единственной финансовой поддержкой для них оставалось пособие по старости от "Битуах Леуми". Размер этого пособия крайне скромен – в 2008 году он составлял около 1190 шекелей в месяц для одинокого пенсионера и 1700 шек на пару, что явно недостаточно для поддержания даже минимального уровня жизни в Израиле. Для сравнения: минимальная зарплата в стране в то время составляла 3850 шекелей, то есть пособие составляло менее 30% от минимального заработка.

Как устроена система пенсионного страхования после 2008 года

Осознав масштаб надвигающейся социальной проблемы и учитывая демографические тенденции (старение населения и увеличение продолжительности жизни), правительство Израиля приняло революционное решение. В 2008 году был принят закон об обязательном пенсионном страховании, который кардинально изменил подход к пенсионному обеспечению в стране. Цель была ясна: гарантировать каждому работающему гражданину накопление средств на достойную старость и предотвратить массовую бедность среди пожилых людей.

С момента вступления в силу закона об обязательном пенсионном страховании система кардинально изменилась. Теперь все наемные работники – мужчины старше 21 года и женщины старше 20 лет – обязательно должны быть застрахованы в рамках пенсионной системы. Эта возрастная градация связана с традиционными различиями в возрасте выхода на пенсию и службы в армии. Важная особенность израильской системы – это гибкость в выборе финансового инструмента для накоплений.

Структура пенсионных взносов

Структура пенсионных взносов в Израиле четко регламентирована законодательством. Общий размер обязательных отчислений составляет 18,5% от заработной платы брутто, что действительно является одним из самых высоких показателей в международном сравнении. Для понимания масштаба этой цифры стоит отметить, что в большинстве европейских стран совокупные пенсионные отчисления работника и работодателя редко превышают 15%, а в некоторых развитых странах, таких как Австралия или Канада, этот показатель составляет около 10-12%.

Эта сумма в 18,5% распределяется между работником и работодателем по четко определенной схеме, которая учитывает как интересы самого работника, так и социальную ответственность работодателя. Взносы работника составляют 6% от заработной платы и представляют собой обязательное удержание. Принципиально важно понимать, что работник категорически не может отказаться от этих отчислений, поскольку они являются законодательно установленными и обязательными.

Взносы работодателя составляют 12,5 % от размера заработной платы работника и разделены на две части, каждая из которых выполняет свою функцию. 6,5% направляются непосредственно в пенсионную составляющую, и эти средства предназначены исключительно для формирования будущей пенсии работника. Оставшиеся 6% от взносов работодателя идут в специальный фонд выходных пособий, так называемые "пицуим".

Фонд выходных пособий представляет собой средства, которые работник может получить при определенных обстоятельствах еще до выхода на пенсию, включая увольнение по инициативе работодателя, увольнение по собственному желанию после определенного стажа работы, или при выходе на пенсию. Эта система создает дополнительную финансовую защиту для работников и компенсирует потери, связанные с увольнением с работы или выходом на пенсию.

Важно понимать, что разделение взносов работодателя на пенсионную составляющую и фонд выходных пособий отражает различные потребности работников на разных этапах их трудовой карьеры.

Пенсионная составляющая обеспечивает долгосрочную финансовую безопасность в старости, в то время как фонд выходных пособий предоставляет более гибкие возможности для финансового маневрирования в течение трудовой жизни. Сроки начала пенсионных отчислений – ключевой момент для понимания ваших прав и планирования карьеры

Сроки начала обязательных отчислений – два сценария

Израильское пенсионное законодательство содержит одно из наиболее важных и часто неправильно понимаемых положений, которое касается сроков начала обязательных пенсионных отчислений. Начало пенсионных отчислений зависит от того, была ли у работника перед трудоустройством активная пенсионная программа или нет.

В первом случае, когда у работника уже есть активная пенсионная программа, право на пенсионные отчисления возникает с первого рабочего дня, что означает, что каждый день вашей работы будет засчитан в пенсионные накопления и страховой стаж. Работодатель в этом случае обязан начать фактические отчисления на пенсию через три месяца с момента вашего трудоустройства и ретроактивно с первого дня трудоустройства

Однако существует крайне важное исключение из этого общего правила, которое действует для защиты налоговых интересов работников. Если ваше трудоустройство произошло в последнем квартале календарного года, то есть в период с октября по декабрь включительно, действует особое ускоренное правило. В этом случае пенсионные отчисления должны быть обязательно включены в декабрьскую заработную плату и произведены ретроактивно за весь период с самого первого дня работы, независимо от того, прошли три месяца или нет.

Кардинально иная ситуация складывается во втором случае, когда у работника отсутствует какая-либо пенсионная программа. Это касается в первую очередь тех, кто впервые выходит на рынок труда после завершения армейской службы или высшего образования, а также новых репатриантов, которые впервые начинают работать в Израиле. Для этой категории работников право на пенсионные отчисления возникает только через шесть месяцев непрерывной работы у одного работодателя. Принципиально важно понимать, что никаких ретроактивных доплат за этот период не предусмотрено – первые полгода работы просто полностью исключаются из системы пенсионных накоплений

Для лучшего понимания практического применения этих правил рассмотрим конкретные примеры различных ситуаций.

Предположим, что работник начал свою трудовую деятельность первого марта 2025 года. Если у него нет предыдущей пенсионной программы, то право на отчисления возникнет только первого сентября 2025 года, ровно через шесть месяцев после начала работы. Фактическое поступление средств на его пенсионный счет произойдет в октябре 2025 года, когда будут переведены взносы за сентябрь. Совершенно иная картина складывается, если у этого же работника есть действующая пенсионная программа. В таком случае пенсионные отчисления будут рассчитываться с первого марта, а фактический перевод всей накопленной за март, апрель и май суммы произойдет в июне 2025 года единым платежом.

Еще более показательным является пример с трудоустройством в ноябре 2025 года, который демонстрирует действие особых правил для последнего квартала года. Если у работника отсутствует пенсионная программа, то его право на отчисления возникнет только в мае 2026 года. Однако если у того же работника есть активная пенсионная программа, то работодатель обязан включить пенсионные отчисления за ноябрь и декабрь в состав декабрьской заработной платы и произвести все необходимые переводы до тридцать первого декабря 2025 года.

Что входит в базу для расчета пенсионных взносов?

Понимание того, с каких именно выплат производятся пенсионные отчисления, имеет критически важное значение не только для правильного планирования ваших будущих накоплений, но и для контроля корректности действий работодателя. Израильское трудовое и пенсионное законодательство устанавливает четкие и подробные критерии того, какие компоненты заработной платы обязательно включаются в расчетную базу для пенсионных взносов, а какие могут быть исключены из этих расчетов.

Базовые компоненты заработной платы составляют фундамент пенсионных отчислений и включают в себя все основные виды трудовых выплат. Основная заработная плата представляет собой фиксированную месячную сумму, которая определена трудовым договором или коллективным соглашением и является гарантированной частью вознаграждения работника независимо от результатов работы или внешних обстоятельств.

Отпускные выплаты, известные на иврите как "дмей хуфша", обязательно включаются в расчетную базу как за фактически использованные отпускные дни, так и за дни отпуска, которые компенсируются деньгами при невозможности их использования. Больничные выплаты, или "дмей махала", также подлежат обязательному включению в расчет пенсионных взносов, когда они производятся за счет работодателя в период болезни сотрудника. Оплата праздничных дней включает компенсацию как за фактическую работу в официальные государственные или религиозные праздники, так и за работу в выходные дни, когда такая работа предусмотрена трудовым договором.

Постоянные надбавки представляют собой регулярные дополнительные выплаты, которые работник получает на основании определенных критериев или обстоятельств. Надбавка за стаж, называемая "тосефет ветек", представляет собой прогрессивную добавку к заработной плате, которая увеличивается пропорционально количеству лет работы у данного работодателя или в данной отрасли, и эта надбавка полностью подлежит обложению пенсионными взносами. Надбавка за дороговизну жизни, или "тосефет йокер", является регулярно индексируемой добавкой, которая призвана компенсировать влияние инфляции на реальную покупательную способность заработной платы работника. Профессиональные надбавки выплачиваются за специальную квалификацию, профессиональные сертификаты, владение редкими навыками или выполнение особо сложных функций, требующих дополнительной подготовки или опыта. Территориальные надбавки компенсируют работникам дополнительные трудности, связанные с работой в отдаленных районах страны, приграничных зонах или районах с повышенными требованиями безопасности.

Переменные выплаты включают в себя те виды вознаграждения, размер которых зависит от результатов работы, объемов продаж или других изменяющихся факторов. Комиссионные, известные как "амалот", подлежат обложению пенсионными взносами в том случае, если они являются регулярными и представляют собой часть системы вознаграждения работника, а не случайными разовыми выплатами. Премии включаются в расчетную базу при условии, что они носят систематический характер и выплачиваются на регулярной основе согласно заранее установленным критериям, а не являются произвольными подарками работодателя.

Важной особенностью израильской системы является возможность заключения дополнительных соглашений между работником и работодателем, которые могут значительно расширить перечень выплат, подлежащих обложению пенсионными взносами. К примеру, надбавки за сверхурочную работу, превышающие установленные законом минимальные требования, могут стать предметом таких дополнительных соглашений, особенно в отраслях, где переработки являются системными и значительными.

Важно понимать, что увеличение базы для расчета взносов автоматически увеличивает как долю работника, так и долю работодателя в пенсионных отчислениях. Критически важным исключением из общих правил является ситуация с неоплачиваемым отпуском, известный как "ХАЛАТ" ("хуфша лело ташлюм"). Во время неоплачиваемого отпуска работодатель не обязан производить пенсионные отчисления. Эта ситуация кардинально отличается от обычного оплачиваемого отпуска, больничного или других видов временного отсутствия на работе, когда работник продолжает получать вознаграждение. В период неоплачиваемого отпуска ответственность за поддержание пенсионных накоплений и критически важного страхового покрытия полностью переходит на самого работника. Это означает, что если работник не предпримет активных действий по сохранению своих пенсионных прав, он рискует лишиться жизненно важных покрытий – потери трудоспособности и страхования жизни.

Строгие сроки перечисления средств – мощная защита ваших интересов

Израильское трудовое законодательство устанавливает исключительно четкие временные рамки для работодателей в отношении перечисления пенсионных взносов, и нарушение этих сроков влечет за собой серьезные правовые и финансовые последствия. Эта система создана для максимальной защиты интересов работников и предотвращения злоупотреблений со стороны недобросовестных работодателей.

Основное правило перечисления взносов построено по принципу двойной защиты работника. Пенсионные взносы должны быть переведены не позднее семи рабочих дней после фактической выплаты заработной платы или не позднее пятнадцати календарных дней после окончания месяца, за который начисляется зарплата. При этом действует принцип наступления более раннего срока – работодатель обязан соблюдать тот срок, который наступает первым. Законодательство предусматривает прогрессивную систему штрафов за нарушение сроков перечисления, которая становится все более суровой по мере увеличения задержки. При задержке от шестнадцати до тридцати календарных дней начисляется пеня в размере четырех процентов в месяц от просроченной суммы, что составляет весьма значительную финансовую нагрузку для работодателя и служит серьезным стимулом для соблюдения сроков.

Однако еще более серьезные последствия ждут работодателей при задержке свыше тридцати одного дня – в этом случае ситуация юридически приравнивается к задержке заработной платы, даже если основная часть зарплаты была выплачена работнику своевременно.

Предположим, зарплата за март в размере пятнадцати тысяч шекелей должна быть выплачена первого апреля. В этом случае работодатель обязан перевести пенсионные взносы не позднее девятого апреля, что составляет семь рабочих дней после выплаты зарплаты. Если до этой даты пенсионные взносы не переведены, это уже считается нарушением закона с соответствующими последствиями. Более того, если основная зарплата была выплачена вовремя, но пенсионные взносы не поступили до первого мая, что составляет тридцать один день задержки, работник получает право требовать не только полную компенсацию просроченных взносов и пеню за задержку, но и возможные дополнительные санкции согласно трудовому законодательству, включая компенсацию морального ущерба и упущенной выгоды.

Если вы обнаружили, что пенсионные отчисления не поступают на ваш счет своевременно, первым и часто наиболее эффективным шагом является письменное обращение непосредственно к работодателю. Это обращение должно быть оформлено как официальное письмо с четким требованием перевести просроченные взносы в кратчайшие сроки. В письме необходимо указать конкретные суммы задолженности и периоды, что исключает возможность для работодателя ссылаться на неопределенность требований. Важно установить разумный, но четкий срок для исправления ситуации – обычно четырнадцать дней считается достаточным для решения в технических проблем.

Если первый шаг не принес результатов или работодатель игнорирует ваши требования, необходимо переходить ко второму этапу – обращению в надзорные государственные органы. Следует подать официальную жалобу в Управление по надзору за соблюдением трудового законодательства при Министерстве труда. Инспекторы министерства обладают широкими полномочиями – они имеют право проводить внеплановые проверки предприятий, запрашивать документацию, опрашивать сотрудников и налагать существенные штрафы на нарушителей трудового законодательства.

Третьим и наиболее серьезным шагом является судебное разбирательство через подачу иска в суд по трудовым делам. Этот шаг следует рассматривать как крайнюю меру, когда все предыдущие попытки урегулировать спор мирным путем оказались безуспешными. Судебное разбирательство открывает возможности для взыскания не только основного долга по пенсионным взносам, но также пени за задержку, компенсации морального ущерба, упущенной выгоды и судебных расходов.

Учитывая сложность трудового законодательства и процессуальных норм, настоятельно рекомендуется получить предварительную консультацию квалифицированного адвоката, специализирующегося на трудовом праве, который поможет правильно оценить перспективы дела и выбрать оптимальную стратегию защиты ваших прав. Критические риски прерывания пенсионных взносов – защита от финансовой катастрофы Многие работники ошибочно полагают, что пенсионные взносы касаются только далекого будущего, однако это глубокое заблуждение. Непоступление пенсионных взносов создает не только долгосрочные проблемы с накоплениями, но и немедленно угрожает критически важным страховым правам, которые могут понадобиться уже завтра.

Израильская пенсионная система включает в себя два жизненно важных вида страхования, о которых необходимо помнить каждому работающему.

Первый – это страхование потери трудоспособности, известное как "увдан кошер авода". Этот вид страхования защищает вас и вашу семью в случае серьезной болезни или травмы, которые препятствуют продолжению трудовой деятельности.

Второй критически важный вид – страхование потери кормильца. Это страхование обеспечивает финансовую поддержку вашей семье в случае вашей смерти.

Система предусматривает льготные периоды сохранения страхования, которые действуют как буферная зона безопасности. Для участников пенсионных фондов страховое покрытие автоматически сохраняется в течение пяти месяцев с момента последнего взноса, и это распространяется как на страхование потери трудоспособности, так и на страхование потери кормильца. Для обладателей страховых полисов "Битуах Менаалим" льготный период обычно составляет три месяца. По истечении периода страховое покрытие прекращается немедленно и безвозвратно, без малейшей возможности восстановления задним числом. Это означает, что если с вами что-то случится после окончания льготного периода, ни вы, ни ваша семья не получите ни шекеля страховых выплат, даже если вы исправно платили взносы многие годы.

Когда вы временно не работаете по любой причине – будь то увольнение, неоплачиваемый отпуск, перерыв между работами или декретный отпуск – критически важно не допустить прерывания страхового покрытия. Система предоставляет два основных варианта сохранения страховых прав.

Первый вариант представляет собой временное страхование жизни, известное как "Эсдер Риск". Этот механизм является упрощенной формой страхования, специально разработанной для периодов временной безработицы или неоплачиваемого отпуска. Необходимо самостоятельно обратиться в свой пенсионный фонд или страховую компанию с письменной просьбой об оформлении соглашения "Эсдер Риск". Система предусматривает гибкие способы оплаты взносов по программе "Эсдер Риск". Первый способ – это регулярные платежи из собственных средств напрямую страховой компании или пенсионному фонду. Уникальной особенностью пенсионных фондов является второй способ оплаты – списание взносов с уже накопленных пенсионных средств. Эта возможность доступна исключительно участникам пенсионных фондов и не распространяется на обладателей полисов "Битуах Менаалим".

Необходимо четко понимать ограничения программы "Эсдер Риск". Этот вид страхования покрывает только базовое страхование жизни и потери кормильца, но категорически не включает страхование потери трудоспособности. Кроме того, взносы по этой программе не увеличивают ваши пенсионные накопления.

Второй вариант – добровольные ежемесячные отчисления – представляет собой полноценное продолжение пенсионного страхования за собственный счет. Этот вариант обладает множественными преимуществами: продолжается накопление пенсионного стажа, что критически важно для получения права на полную пенсию, увеличиваются накопления для будущей пенсии с сохранением эффекта сложного процента, сохраняется полное страховое покрытие включая страхование потери трудоспособности, и сохраняется право на налоговые льготы в пределах установленных законом лимитов. Размер взносов вы можете выбрать самостоятельно, однако рекомендуется поддерживать не менее прежнего уровня отчислений для сохранения привычного уровня страхового покрытия.

Право на увеличение персональных пенсионных взносов – стратегия повышения будущей пенсии

Израильское законодательство предоставляет работникам уникальное и чрезвычайно важное право самостоятельно увеличивать размер своих пенсионных отчислений. Стандартная обязательная ставка составляет 6% от брутто-зарплаты, что является установленным законом минимумом, от которого работник не может отказаться. Однако максимально разрешенная ставка достигает 7% от брутто-зарплаты, что означает возможность добавить до 1% от зарплаты по личному желанию работника. Это абсолютно безусловное право работника, которое представляет собой законодательно закрепленное право, а не привилегию, льготу или благосклонность со стороны работодателя. Согласно Закону об обязательном пенсионном страховании, работодатель не имеет права отказать работнику в увеличении взносов до максимального разрешенного уровня. Важным преимуществом системы является ее гибкость – работник имеет возможность изменять размер своих взносов в течение года как в сторону увеличения до максимального уровня, так и в сторону возврата к минимальному обязательному уровню в случае изменения финансового положения.

Пенсионная система Израиля выглядит сложной, но она построена с одной целью – чтобы каждый работающий человек имел не только накопления на старость, но и защиту уже сегодня.

Страхование потери трудоспособности, страхование кормильца, "пицуим", льготные периоды и добровольные отчисления – все это не теория, а реальные инструменты безопасности.

Главная ошибка многих работников заключается в том, что они вспоминают о пенсионной системе только перед выходом на пенсию или уже после потери работы. Тогда часто оказывается, что часть пенсионного стажа утрачена, страхование прекращено, а восстановить все задним числом невозможно.

Именно поэтому так важно понимать правила заранее – когда начинается право на пенсионные отчисления, какие выплаты входят в базу расчета, что обязан сделать работодатель, и как можно защитить себя, если взносы не поступают.

Пенсия – это не расход, а ваша личная защита, ваш фонд безопасности и ваша опора. Чем раньше вы начнете относиться к ней как к праву, а не как к обязанности, тем спокойнее будет ваше будущее. Если правильно использовать законы сегодня – завтра у вас будут не только накопления, но и уверенность, что вы не останетесь без средств и защиты в сложный момент жизни.