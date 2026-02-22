x
22 февраля 2026
Мир

СМИ: в Вашингтоне подтвердили, что новый раунд переговоров с Ираном состоится в четверг

США
Иран
Израиль
время публикации: 22 февраля 2026 г., 19:01 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 19:22
AP Photo/Hassan Ammar

Журналист Барак Равид, сотрудничающий с израильским телеканалом "Кешет-12" и изданием Axios, сообщил: высокопоставленный источник в Вашингтоне подтвердил, что очередной раунд переговоров с Ираном состоится в ближайший четверг, 26 февраля, в Женеве.

О том, что переговоры состоятся в четверг, первым сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS News. "Я думаю, что до сих пор есть шанс на достижение соглашения, которое устроит обе стороны. Нет никакой необходимости в концентрации американских сил в регионе. Если это ради оказания на нас давления, то это не сработает", – заявил он в интервью американскому телеканалу.

Ранее источник в Вашингтоне сообщил Бараку Равиду, что переговоры состоятся на этой неделе, если в ближайшие 48 часов от Тегерана будут получены предложения по "ядерной сделке", которые помогут сократить разногласия между сторонами.

