Шестилетний мальчик умер от кори, он не был вакцинирован от этой болезни

Министерство здравоохранения сообщает о 16-м случае летального исхода кори в Израиле. Мальчик в возрасте шести лет, доставленный в больницу в критическом состоянии, скончался минувшей ночью. Реанимационные усилия врачей оказались безуспешными.

Минздрав сообщает, что ребенок не получил прививку от кори. Среди 15 других случаев смерти большинство умерших – младенцы и дети без фоновых болезней, которые не были вакцинированы.

Минздрав вновь напоминает: корь это высокозаразное заболевание, которое можно предотвратить с помощью эффективной и безопасной вакцины. Рекомендуется делать прививку детям в возрасте одного года и в возрасте шести лет в рамках плановой программы вакцинации.

В районах, где наблюдается вспышка заболеваемости, рекомендуется перенести вторую дозу вакцины на возраст полтора года, младенцам в возрасте 6-11 месяцев рекомендовано сделать дополнительную дозу вакцины, если они живут в месте вспышки заболевания или отправляются в поездку в места, где наблюдается вспышка кори.

Министерство здравоохранения рекомендует непривитым, а также родителям младенцев, получивших одну дозу в возрасте 6–11 месяцев, избегать участия в массовых мероприятиях в районах вспышек из-за риска заражения.