The Marker: электроэнергия в Израиле может подорожать из-за "гонки дата-центров"

В Израиле растет обеспокоенность по поводу возможного роста тарифов на электричество в связи с быстрым увеличением потребления энергии новыми фермами серверов и дата-центрами по всей стране, пишет The Marker.

Массовое и безлимитное подключение подобных объектов – в том числе в центральных районах – может привести к повышению счетов для обычных потребителей и усложнить обеспечение стабильного электроснабжения, отмечается в публикации.

The Marker ссылается на правительственный доклад, в котором, помимо прочего, упоминается конкуренция на рынке мощностей между дата-центрами и жилищным строительством. Новые жилые комплексы, особенно в центральных районах, нуждаются в надежных энергетических ресурсах, и увеличение спроса со стороны индустриальных потребителей может замедлить реализацию инфраструктурных проектов, включая подключение новых кварталов к электросети.

Эксперты отмечают, что для контроля над расходами и поддержания доступности тарифов может потребоваться регулирование потребления крупных дата-центров, а также долгосрочные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, чтобы избежать перегрузок и дополнительных сборов в тарифной сетке. Осторожные прогнозы указывают, что без скоординированной политики между правительством, регуляторами и частным сектором счета потребителей электроэнергии могут вырасти в ближайшие годы.