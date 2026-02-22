x
Пресса

FT: Иран заключил с Россией секретное соглашение о закупке ПЗРК на 500 млн евро

Россия
Иран
Вооружения
время публикации: 22 февраля 2026 г., 18:48 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 19:02
FT: Иран заключил с Россией секретное соглашение о закупке ПЗРК на 500 млн евро
Wikipedia.org. Фото: Министерство обороны РФ

По информации издания Financial Times, Иран заключил с Россией секретное соглашение о закупке вооружений на сумму 500 млн евро.

По данным издания, договор был подписан в декабре в Москве и предусматривает поставку в течение трех лет 500 переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" и 2500 ракет 9M336. Сообщается, что о сделке стало известно благодаря "утечке российских документов", которые были изучены и проверены редакцией.

Зарубежные аналитики отмечают, что это самая масштабная попытка Ирана восстановить противовоздушную оборону после прошлогодней войны с Израилем.

