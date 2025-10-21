Авиакомпания Arkia возобновляет полеты в Баку

Авиакомпания Arkia сообщила, что получила официальное разрешение на возобновление полетов на маршруте Тель-Авив – Баку. Рейсы в столицу Азербайджана появятся в расписании компании уже на следующей неделе, полеты будут совершаться три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что израильские авиакомпании не могут совершать посадку в столице Азербайджана из-за требований Израиля к силам безопасности местного бакинского аэропорта. Сайт "Мако" пишет, что служба "Офек", отвечающая за безопасность израильских авиакомпаний за рубежом, попросила азербайджанскую сторону выполнить несколько требований, касающихся проверок при посадке пассажиров. Эти требования были сначала отклонены службами аэропорта. Но разногласия удалось урегулировать.

Arkia с августа ждала разрешения на полеты в Баку, которые пользуются большим спросом у израильских пассажиров.