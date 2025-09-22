Банк "Леуми" оштрафован на 2,1 млн шекелей за нарушения в сфере отмывания денег

Комиссия по финансовым санкциям для банковских корпораций, возглавляемая инспектором банков Дани Хахиашвили, оштрафовала банк "Леуми" 2,1 миллиона шекелей за 21 нарушение Закона о борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора.

11 нарушений касаются непредоставления отчетов об операциях, расцениваемых как необычные, и 10 нарушений - процедуры установления личности клиента.

Нарушения были выявлены в рамках надзорных мероприятий по выполнению банками законодательства, связанного с отмыванием капитала и финансированием террора.

Следует отметить, что комиссия имеет право по закону накладывать штраф в размере до 2,26 миллиона шекелей за каждое нарушение, однако в данном случае оштрафовала на 100 тысяч шекелей за каждое нарушение.