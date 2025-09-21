Профсоюз водителей такси объявил забастовку в аэропорту "Бен-Гурион"

Профсоюз водителей такси, работающих в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, вечером 21 сентября объявил о проведении забастовки. На станции такси в аэропорту образовалась длинная очередь пассажиров, при этом машин нет.

Ожидается, что этим вечером, накануне еврейского Нового года, аэропорт обслужит почти 86 тысяч пассажиров.

По данным издания "Калькалист", забастовку объявила одна из трех профсоюзных организаций водителей такси – в ней состоят несколько десятков человек. Два других профсоюза – Всеизраильский профсоюз водителей такси и Объединение водителей такси при "Гистадруте" – заявили, что не поддержат забастовку и будут отстаивать свои права другими способами.

Управление аэропортов пообещало урегулировать ситуацию: пассажирам предоставят шаттлы и прямые автобусы в крупные города, также рассматривается увеличение частоты поездов из аэропорта.

Причиной забастовки стало намерение министра транспорта Мири Регев разрешить компании Uber работать в Израиле.

Руководство объединения таксистов предупредило, что открытие рынка для Uber приведет к "войне". Председатель объединения Кфир Бен-Зино пообещал, что после праймериз в "Ликуде", которые состоятся в ближайшее время, Регев уже не будет министром транспорта.