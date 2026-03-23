Юрсоветник Кнессета: перевод миллиарда шекелей ультраортодоксальным школам незаконен

Юридический советник Кнессета Сагит Афик подала в Высший суд справедливости экспертную позицию по петициям против министерства финансов в связи с переводом миллиарда шекелей ультраортодоксальным школам, не преподающим базовые дисциплины.

"Кнессет настаивает на том, что порядок перевода средств до их утверждения в финансовой комиссии является незаконным, особенно в свете того, что этот факт был скрыт от депутатов и юридических советников", - говорится в документе Афик.

Юрсоветник подчеркивает, что "из туманных и двусмысленных высказываний представителей минфина на заседании финкомиссии было невозможно понять, что речь идет об обращении задним числом, касающемся уже распределенных средств".