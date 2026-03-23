Глава Банка Израиля: "Бюджет не самый лучший, но лучше с бюджетом, чем без него"

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон посвятил пресс-конференцию по поводу вручения президенту Ицхаку Герцогу и министру финансов Бецалелю Смотричу годового отчета о деятельности центробанка ситуации вокруг государственного бюджета.

Ярон признал, что это, возможно, не лучший из возможных бюджетов, однако в нынешних обстоятельствах он предпочтительнее отсутствия бюджета, поскольку работа с 1/12 бюджета 2025 года в месяц – "плохой вариант".

Вместе с тем, глава центробанка подчеркнул, что в военное время недопустимо продолжать направлять средства на секторальные нужды, не связанные с войной, и предостерег от дальнейшего роста дефицита в случае затяжного конфликта.

По словам Ярона, "нужно внимательно следить за фискальными расходами и использовать средства бюджетного резерва исключительно на нужды безопасности".

Отвечая на вопрос об единовременном налоге в 3 млрд шекелей, в последний момент введённом для пяти крупнейших банков страны вместо пятилетнего налогового механизма, Ярон в принципе высказался против секторального налогообложения, однако признал, что в условиях военных расходов принятое решение приемлемо.