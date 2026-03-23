Авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов в Израиль до конца мая

Группа Lufthansa продлила приостановку полетов в Израиль до 31 мая в "связи с последними событиями на Ближнем Востоке".

В группу Lufthansa входят авиакомпании Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

В заявлении говорится, что Lufthansa продолжает следить за развитием ситуации и продолжает поддерживать контакты с властями Израиля.