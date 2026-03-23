x
23 марта 2026
|
последняя новость: 11:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 марта 2026
|
23 марта 2026
|
последняя новость: 11:14
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Аркия" переводит большую часть полетов в аэропорты Табы и Акабы

время публикации: 23 марта 2026 г., 10:47 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 10:47

Авиакомпания "Аркия" объявила, что в связи с новым механизмом обслуживания пассажирского авиасообщения аэропортом Бен-Гурион она готовится перенести основную часть своей деятельности в аэропорты Акабы (Иордания) и Табы (Египет).

Согласно компании, дальнемагистральные рейсы в такие направления, как Нью-Йорк, Бангкок и Ханой, будут выполняться с полной загрузкой из аэропорта Акабы.

Обновленное расписание рейсов будет опубликовано позднее.

При этом компания сохранит минимальную активность из Бен-Гуриона, которая включает главным образом рейсы в Ларнаку и Афины, преимущественно в гуманитарных целях.

Напомним, что накануне минтранс постановил, что рейсы, вылетающие из аэропорта Бен-Гурион, ограничены максимум 50 пассажирами, тогда как входящие продолжат работать с полной загрузкой. Кроме того, установлено, что посадка или взлет разрешены не чаще одного раза в час, что резко сокращает объем операций в основном израильском аэропорту.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
