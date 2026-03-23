23 марта 2026
последняя новость: 18:53
Экономика

В возрасте 43 лет умер владелец OnlyFans и миллиардер Леонид Радвинский

время публикации: 23 марта 2026 г., 18:35 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 18:35
В возрасте 43 лет умер владелец OnlyFans и миллиардер Леонид Радвинский
AP Photo/Jeff Roberson

В возрасте 43 лет умер владелец платформы OnlyFans, миллиардер Леонид Радвинский. О его смерти сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Позднее эту информацию также передало Reuters.

Причиной смерти названо онкологическое заболевание.

Леонид Радвинский родился в 1982 году в Одессе, затем вместе с семьей переехал в США и вырос в районе Чикаго. В 2018 году он приобрел материнскую компанию OnlyFans – Fenix International – и стал фактическим владельцем платформы.

По данным Forbes, его состояние оценивалось примерно в 4,7 миллиарда долларов. Bloomberg и Reuters отмечают, что в 2024 году акции Fenix были переведены в траст LR Fenix Trust.

Смерть Радвинского ставит вопрос о будущем владения сервисом. По данным Bloomberg, в последнее время обсуждалась возможность продажи доли в бизнесе, а сама платформа оставалась одним из самых прибыльных проектов в индустрии цифрового контента для взрослых.

OnlyFans, основанный в 2016 году, получил взрывной рост во время пандемии и превратился в глобальную платформу с миллионами авторов и сотнями миллионов пользователей.

