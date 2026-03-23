23 марта 2026
23 марта 2026
23 марта 2026
последняя новость: 17:30
23 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Israir объявила об отмене всех регулярных рейсов до 8 апреля

время публикации: 23 марта 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 17:29
Israir объявила об отмене всех регулярных рейсов до 8 апреля
Из-за новых ограничений министерства транспорта, вступивших в силу 23 марта, авиакомпания Israir отменила все забронированные билеты на рейсы до 8 апреля.

В сообщении говорится, что после того, как по указанию министерства транспорта, количество рейсов должно быть сокращено вдвое, а на каждый рейс можно посадить не более 50 пассажиров, большинство рейсов стали нерентабельными.

Для сохранения минимального авиасообщения компания Israir будет летать только по пяти направлениям: в Афины, Ларнаку, Рим, Тбилиси и Аддис-Абебу. Пассажиры, ранее купившие билеты на эти направления, получат места на новых рейсах.

Пассажиры, чьи рейсы отменены, могут выбрать между полным возвратом денег за билеты и ваучером на 130% от стоимости билета, который будет действовать два года.

