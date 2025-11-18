Walla: конспирология "евреи создали порно" становится всё популярней в США

Американский правый мейнстрим все активнее подхватывает старую антисемитскую конспирологию о том, что "евреи создали порно" и что за мировой индустрией порнографии якобы стоят евреи и Израиль, пишет обозреватель Уриэль Дескаль на портале Walla! Finance.

Поводом стала публикация главы консервативного Heritage Foundation Кевина Робертса, стоящего за проектом "Project 2025". В посте он выделил двух еврейских предпринимателей – Леонида Радвинского (OnlyFans) и Соломона Фридмана (Pornhub), обвинив их в "наживе на молодых мужчинах и женщинах Америки" и призвав "остановить и осудить извращенцев, стоящих за OnlyFans и Pornhub".

Популярный среди консерваторов Америки миф о том, что "евреи и Израиль стоят за большинством порно в мире", продвигают, среди прочих, отрицатель Холокоста Ник Фуэнтес, рэпер Ye (Канье Уэст) и бывший лидер "Ку-клукс-клана" Дэвид Дюк.

В недавнем интервью Фуэнтеса с влиятельным консервативным комментатором Такером Карлсоном последний противопоставил "угрозу" Ирана сайту OnlyFans, соглашаясь с тезисом, что "при христианском правительстве такого бы не было" и намекая на "еврейское влияние" в американской политике. Дескаль отмечает, что такие высказывания, а также твиты Робертса, встраивают радикальные теории заговора – вплоть до риторики уровня "Протоколов сионских мудрецов" – в повестку республиканского мейнстрима, что представляет, по его мнению, серьезную угрозу для евреев в США и для Израиля.