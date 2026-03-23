23 марта 2026
|
последняя новость: 08:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Ясли и детские сады под наздором государства вернут родителям 85% платы за пропущенные дни

Минфин
Дети
время публикации: 23 марта 2026 г., 07:58 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 07:58
Yossi Aloni/Flash90

Министерства финансов и труда совместно с организациями яслей, находящихся под надзором государства (ВИЦО, НААМАТ и т.д.), достигли соглашения о государственной помощи на период войны.

Согласно договорённости, родители получат возврат 85% платы за дни, когда учреждения не работали, а воспитательницы и нянечки получат оплату посредством механизма оплаты неоплачиваемого отпуска.

Кроме того, организации продолжат получать субсидии, чтобы сохранить финансовую гибкость и возможность оперативно возобновить полноценную работу по снятии ограничений Командования тылом.

Следует отметить, что механизм касается только 27% израильских детей, находящихся в системе яслей и детских садов под надзором государства.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
