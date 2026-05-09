"Фенербахче" вышел в Финал четырех Евролиги
время публикации: 09 мая 2026 г., 08:57 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 08:57
В полуфинал Евролиги вышли "Олимпиакос", "Реал" и "Фенербахче". Серия "Панатинаикос" - "Валенсия" продолжается.
Жальгирис (Каунас, Литва) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 90:94 (овертайм) счет в серии 1:3)
Счет основного времени 80:80.
"Дабл-дабл" сделали Сильвен Франсиско (Жальгирис) (23+ 11 передач) и Хем Бирч (Фенербахче) (21 + 13 подборов).
Панатинаикос (Афины, Греция) - Валенсия (Испания) 86:89 (2:2)
Греки вели в серии 2:0.
29 очков набрал Жан Монтеро (Валенсия).
