"Глобс": Uber Eats намерен зайти в Израиль сразу после войны

Американский сервис доставки еды Uber Eats в последние дни обновил лендинговую страницу на иврите, добавив фразу "Мы скоро придем. Загляните снова позже".

Кроме того, запущен отдельный сайт на иврите для курьеров. Параллельно ведутся переговоры с израильскими ресторанами и с логистическими структурами.

Как сообщает "Глобс" со ссылкой на источники на рынке, Uber Eats планирует выйти на израильский рынок сразу после окончания войны с Ираном, причем выйти с агрессивной ценовой политикой, составив реальную конкуренцию компаниям Wolt, Ten Bis и Mishloha.