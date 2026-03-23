Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Глобс": Uber Eats намерен зайти в Израиль сразу после войны

Цены
Потребление
продукты питания
время публикации: 23 марта 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 07:32
Wikipedia.org. Фото: Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine

Американский сервис доставки еды Uber Eats в последние дни обновил лендинговую страницу на иврите, добавив фразу "Мы скоро придем. Загляните снова позже".

Кроме того, запущен отдельный сайт на иврите для курьеров. Параллельно ведутся переговоры с израильскими ресторанами и с логистическими структурами.

Как сообщает "Глобс" со ссылкой на источники на рынке, Uber Eats планирует выйти на израильский рынок сразу после окончания войны с Ираном, причем выйти с агрессивной ценовой политикой, составив реальную конкуренцию компаниям Wolt, Ten Bis и Mishloha.

